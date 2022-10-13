Канберра, 13 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Китай хочет улучшить свои отношения с Австралией и добивается переговоров на высшем уровне без предварительных условий по региональной безопасности, правам человека и торговле, сообщает издание Nine Newspapers.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Посол Китая в Австралии Сяо Цянь заявил в беседе с журналистами издания, что международные саммиты в следующем месяце дадут Пекину и Канберре возможность «двинуться навстречу друг другу» после нескольких трудных лет.﻿

Он сказал, что разрешение торгового спора на сумму 245 миллиардов долларов поможет Австралии пережить любую мировую рецессию и сбалансировать бюджет федерального правительства.

Сяо также отметил, что напряженность на Тайване и обращение с уйгурами в Синьцзяне являются потенциальными камнями преткновения на пути к улучшению дипломатических отношений.