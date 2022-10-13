Волгоград, 13 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. С торгов, которые намечены на 16 ноября 2022 года, планируется реализовать 100% акций АО «Волгоградхимреактив». Продажа со стартовой ценой 39,809 млн рублей намечена по схеме «публичного предложения в электронной форме», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

Иван Шилов ИА REGNUM Торги

Владельцем актива выступает ООО «РТ-Капитал».

Компания, чьи акции планируется продать, в ЕГРЮЛ фигурирует с 2002 года. В активе предприятия — здания административно-бытового и складского назначения общей площадью 7 984,1 кв. м, а также участки земли общей площадью 15 365 кв. м.

Напомним, также ранее на сайте «РТ-Капитал» появились сведения о продаже восьми активов из гостиничной сферы. В список на продажу в октябре–ноябре 2022 года попали детские лагеря, санатории и базы отдыха из разных регионов России. Все они принадлежат связанным с Ростехом компаниям.

Помимо этого, реализовать планируется порядка 35% акций АО «Карачевский завод «Электродеталь» из Брянской области. Стартует тендер с ценой более 639 млн рублей.