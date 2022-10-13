Москва, , 11:14 — REGNUM Программа «Дальневосточная ипотека» расширена по решению правительства России. Теперь льготные жилищные кредиты смогут получить почти 3 тысячи жителей территорий бывш. УССР, Донецкой и Луганской Народных Республик, приехавшие в ДФО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе правительства РФ.

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При этом для тех, кто переселился с освобождённых территорий или из регионов бывш. УССР на Дальний Восток не предусмотрены ограничения по возрасту или семейному положению, подчеркнули в правительстве. Однако оформить дальневосточную ипотеку смогут только те, кто получил гражданство в России. По данным кабмина, 634 переселенца уже нашли работу на Дальнем Востоке, школы и детские сады посещают более 350 детей.

Всего за время действия программы «Дальневосточная ипотека» льготные жилищные кредиты получили уже 52 тыс. семей. Общая сумма займов превысила 214 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в 2022 году было оформлено почти 2,5 тыс. ипотек по льготным программам. Общая сумма таких кредитов составила свыше 10 млрд рублей — в 1,5 раза больше, чем год назад.