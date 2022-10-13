Астана, 13 октября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Заявление о преобразовании форума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в международную организацию приняли участники саммита СВМДА в Астане. Об этом 13 октября заявил в ходе саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым», — сказал он. При этом Казахстан является председателем СВМДА с 2020 года.

Также, как уточняет ТАСС, в пресс-службе СВМДА пояснили, что в данном случае имеется ввиду именно смена статуса форума, который преобразуется в международную организацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика, отказавшись от ядерного статуса, получила взамен попытки дестабилизировать ситуацию.