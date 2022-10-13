Чебоксары, 13 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Введенный из-за атмосферной засухи режим ЧС (чрезвычайной ситуации) отменили в Чувашии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале региональных органов власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Согласно документу, минсельхозу и минфину республики поручено продолжать работу по сокращению размера ущерба от ЧС. Органы местного самоуправления продолжат оказывать помощь пострадавшим от засухи сельхозпроизводителям по рекомендации правительства региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в муниципальных образованиях Чувашии вводится режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» из-за почвенной засухи был введен 30 августа. 29 августа режим ЧС ввели в четырёх районах — Вурнарском, Ибресинском, Батыревском, Шемуршинском. В муниципалитетах сформируют комиссии для оценки ущерба от засухи.

По состоянию на 31 августа, ущерб от засухи оценивался в 67 млн рублей.

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Автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов отмечал, что август-2022 года стал самым жарким за последние 50 лет и рекордно сухим.

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