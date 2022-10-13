Шерегеш, Кемеровская область, 13 октября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Руководство кемеровского аэропорта им. А. А. Леонова (входит в холдинг «Новапорт») объявило тендер на проектирование аэропорта в посёлке Шерегеш. Планируется, что оператор воздушной гавани выступит заказчиком строительства, заявили в региональном правительстве.

Администрация правительства Кемеровской области Шерегеш

«Развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» — одно из приоритетных направлений в сфере туристической отрасли не только Кузбасса, но и России, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Туристам необходимо обеспечить максимально комфортные условия и транспортную доступность. В настоящее время ближайший аэропорт находится в Новокузнецке — это 180 километров от Шерегеша. Для максимально эффективной работы, увеличения его посещаемости мы приняли решение построить современный аэропорт в непосредственной близости от курорта».

Планируется, что воздушная гавань будет работать круглогодично и круглосуточно. Площадь аэровокзала составит 4 000 — 5 000 кв. м и будет рассчитана на пассажиропоток в 200 тысяч человек в год. Срок проектирования — не более 18 месяцев. Начальная цена контракта на проектирование — 401 млн рублей. Заявки принимаются до 8 ноября.