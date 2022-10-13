* запрещённая в России организация

Донецк, , 11:11 — REGNUM Диверсионная группа, состоящая из боевиков террористической организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заброшена на территорию ДНР. Боевиков разыскивают, сообщает 13 октября министерство госбезопасности республики.

Оружие и боеприпасы из схрона нацистов в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

Информация о диверсионной группе получена в ходе проведения оперативных мероприятий. Боевики готовили на территории ДНР серию терактов в отношении органов власти и мирного населения.

Удалось обнаружить схрон боевиков, устроенный в пересохшем колодце в Мариуполе. Из него изъяли несколько единиц автоматического оружия, гранатомёт, ручные гранаты, взрывчатку и устройство дистанционного подрыва, боекомплекты к различным видам вооружения, сообщил представитель министерства в видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«Сотрудниками МГБ проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении.

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