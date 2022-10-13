Москва, , 11:03 — REGNUM На фоне повышения российскими банками ставок по ипотечным кредитам необходимо законодательно исключить рост ипотеки в период специальной военной операции, а «потолком» для нее сделать ключевую ставку ЦБ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

По словам депутата, финансисты не скрывают, что льготы для участников спецоперации стремятся компенсировать за счет остальных заемщиков.

«Я публично призывал Центробанк пресечь повышение ставок, но регулятор игнорирует эту проблему. Раз так, нужно законодательное решение, и наша фракция его подготовит. Необходимо исключить подорожание ипотеки в период СВО, а «потолком» для нее сделать ключевую ставку ЦБ. Кроме того, для семей с детьми ставка по ипотеке должна быть вдвое ниже ключевой», — сказал Миронов.

Депутат отметил, что в нынешних условиях ипотека позволяет решить социально значимые жилищные проблемы и здесь надо ограничивать маржу банков, которые и так, даже в любые кризисные периоды, получают сверхприбыли.

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