Хомс, Сирия, 13 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Археологическая экспедиция обнаружила уникальный памятник искусства времён Римской империи в сирийской провинции Хомс. Об этом 13 октября сообщает Al-Mayadeen.

@KevorkAlmassian Мозаик

По данным журналистов, в ходе раскопок в районе города Растан была обнаружена мозаика, на которой изображён сюжет Илиады. Размеры мозаики составляют 20 метров в длину и шесть метров в ширину, однако не исключено, что в ближайшее время будут найдены новые фрагменты изображения.

Как заявил в интервью изданию глава археологической экспедиции Хаммам Саад, на мозаике изображены солдаты с мечами и щитами, а также фигурируют имена греческих лидеров, принимавших участие в Троянской войне.

«Это не самая старая мозаика в своем роде, но самая полная и самая редкая. У нас до сих пор не было ничего подобного», — сказал он.