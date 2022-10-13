Сантьяго, 13 октября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В соцсетях Чили распространилось шокирующее видео , на котором ребенок играет на краю балкона 21-го этажа здания с внешней стороны. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Jimmy Baikovicius Сантьяго. Чили

Примечательно, что видеоролик привёл к обнаружению подпольного детского сада.

События происходили в районе Эстасьон Сентраль в Сантьяго. Видеозапись сделали соседи детсада. На кадрах ребёнок находится с внешней стороны балкона и перелазит через перила внутрь.

Крики соседей насторожили тех, кто находился в квартире, в результате чего один человек заметил ситуацию, схватил ребенка за руку и забрал его в квартиру.

Впоследствии в полицию была подана жалоба с обвинением в существовании подпольного детсада, которая в настоящее время расследуется властями.

«Мы очень обеспокоены, снимки очень шокирующие, мы не хотим, чтобы это продолжалось, и мы собираемся установить владельцев квартиры для принятия соответствующих мер», — сказал мэр коммуны Эстасьон Сентраль Фелипе Муньос.

В Чили создание подпольных детских садов запрещено законом, и о событиях, подобных тем, что показаны на видео, необходимо сообщать в Национальный совет по детским садам, поскольку в таких местах нет необходимых мер безопасности для содержания несовершеннолетних.