Чагчаран, Афганистан, 13 октября 2022, 11:01 — REGNUM Тело бывшего военнослужащего по имени Абдулхай было обнаружено на северной окраине города Фирузкух, административного центра афганской провинции Гор. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Согласно местным источникам, Абдулхай был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неделю назад и увезён в неизвестном направлении.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставили комментариев.
После прихода радикалов к власти в Афганистане большое количество бывших силовиков было арестовано талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем и убито.