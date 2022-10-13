Чагчаран, Афганистан, , 11:01 — REGNUM Тело бывшего военнослужащего по имени Абдулхай было обнаружено на северной окраине города Фирузкух, административного центра афганской провинции Гор. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно местным источникам, Абдулхай был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неделю назад и увезён в неизвестном направлении.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставили комментариев.

После прихода радикалов к власти в Афганистане большое количество бывших силовиков было арестовано талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем и убито.