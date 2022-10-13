Чагчаран, Афганистан, 13 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Тело бывшего военнослужащего по имени Абдулхай было обнаружено на северной окраине города Фирузкух, административного центра афганской провинции Гор. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Согласно местным источникам, Абдулхай был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неделю назад и увезён в неизвестном направлении.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставили комментариев.

После прихода радикалов к власти в Афганистане большое количество бывших силовиков было арестовано талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем и убито.