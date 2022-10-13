Канберра, , 11:08 — REGNUM Граждане Австралии сталкиваются с еще большим скачком цен в преддверии Рождества, и новое исследование Национального банка Австралии (NAB) показывает, в какую сумму обойдутся дополнительные расходы потребителей. С отчетом ознакомились журналисты телеканала Nine News.

Инфляция Picserver.org

Исследование потребительских настроений NAB свидетельствует, что граждане ожидают дальнейшего давления на свой кошелек по мере приближения года к концу. Ожидается, что австралийцы будут тратить дополнительно 59 долларов в неделю на продукты, 35 долларов на топливо и 76 долларов на счета за газ, электричество и воду.

Таким образом, до Рождества жизнь в Австралии станет дороже на 170 долларов в неделю.﻿

Из 2050 опрошенных граждан 61% заявил, что перешел на более дешевые бренды или экономит на продуктах.