Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали бывших инкассаторов, которые подбирали шифры к банкоматам и забирали наличность. Добычей злоумышленников стали 18,2 млн рублей, которые они потратили на наркотики и азартные игры, сообщила 13 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые в ограблении банкоматов в Петербурге пресс-служба МВД РФ

Первое преступление мужчины совершили в апреле 2019 года в помещении гипермаркета по улице Олеко Дундича на юге Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Подобрав цифровой код и ключ к сейфовой двери банкомата, они похитили 8,5 млн рублей. Второе преступление они совершили спустя восемь месяцев, но уже в другом крупном магазине на улице Кузнецовской в Московском районе города. Сумма похищенных денежных средств составила 9,7 млн рублей. Таким образом злоумышленники украли порядка 18,2 млн рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 158 УК РФ («Кража»). А спустя 2,5 года в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Нижнего Новгорода сотрудники полиции при участии Росгвардии задержали троих подозреваемых.

По предварительным данным, лидер группы и его сообщник ранее работали инкассаторами и были знакомы с техническим устройством банкоматов. Для реализации своего преступного плана они привлекли ранее судимого гражданина, который исполнял роль водителя и помогал им скрываться с места ограбления.

«Похищенные миллионы тратились на покупку наркотических средств, приобретение автомобиля Mercedes, а также на путешествия, азартные игры и личные нужды», — отметила Ирина Волк.

В настоящее время в отношении лидера группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Другой бывший инкассатор находится под домашним арестом. Ранее судимый водитель заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается.