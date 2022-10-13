Астана, , 11:00 — REGNUM Белоруссия, отказавшись от ядерного статуса, получила взамен попытки дестабилизировать ситуацию. Об этом 13 октября заявил президент страны Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Белорусский лидер выступил в Астане на шестом саммите СВМДА. Он напомнил, что Минск был одной из столиц бывшего СССР, которая добровольно отказалась от обладания ядерным оружием.

«И что мы получили взамен? Заверения вместо реальных международно-правовых гарантий, пустые, ничем не подкреплённые декларации вроде Будапештского меморандума, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной, трудолюбивой Белоруссии. А в 2020 году зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом. Такой же сценарий ранее был апробирован и [на территории бывш. УССР]. К чему всё привело — мы видим», — сказал Лукашенко, обращаясь к участникам саммита.

Он напомнил, что в 2022 году странам ОДКБ удалось сохранить мир на территории Казахстана.