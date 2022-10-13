Мельбурн, Австралия, 13 октября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В эту субботу, 26 ноября, в австралийском штате Виктория состоятся выборы, когда жители региона на юго-востоке страны решат, получит ли Дэниел Эндрюс третий срок полномочий премьер-министра или Коалиция возьмет верх. О подробностях сообщил телеканал Nine News.

Bentleigh electorate Премьер-министр штата Виктория (Австралия) Дэниэл Эндрюс

Это будет первый раз, когда жители Виктории получат возможность высказать свое мнение о местных властях и их работе в течение пандемии коронавируса, когда столичный Мельбурн претендовал на звание самого закрытого города в мире.

Это также будет первое голосование после того, как Либеральная партия проиграла на федеральных выборах в мае, а новое движение независимых кандидатов оказало значительное влияние на результаты выборов в Виктории.

За пост премьер-министра Виктории на этих выборах борются действующий глава местного правительства Дэниэл Эндрюс и лидер местной оппозиции Мэттью Гай.