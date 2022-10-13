Донецк, 13 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 13 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:01 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:15 боевики ВСУ обстреляли из Дзержинска Горловку (пос. ш-ты Изотова), выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.

В 10:21 киевские каратели вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 152 мм.