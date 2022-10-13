Кызыл, 13 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Власти Тувы будут выплачивать мобилизованным по 100 тыс. рублей. По словам главы республики Владислава Ховалыга, решение далось региональным властям крайне непросто, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео в телеграмм-канале Владислава Ховалыга Мобилизованные в Туве

«Возможности нашего бюджета ограничены по сравнению с другими крупными субъектами. Мы поименно знаем каждого земляка, попавшего под мобилизацию. Поэтому осуществим выплату проактивно — никаких бумаг, заявлений предоставлять не нужно», — написал он в своём телеграмм-канале.

Глава региона добавил, что от участников специальное военной операции и мобилизованных поступает много обращений. В связи с этим он поручил профильным министерствам прикомандировать сотрудников в единый штаб, чтобы военнослужащие получали весь комплекс поддержки по принципу «одного окна».

Владислав Ховалыг обратил внимание минздрава на необходимость особо выделить добровольцев, не попадающих под льготы военнослужащих Минобороны или сотрудников Росгвардии при организации санаторно-курортного лечения.

«Кроме того, нужна организация качественной психологической помощи для взрослых и детей. Не нужно сидеть и ждать звонка от них, надо соцслужбам самим выезжать, встречаться с семьями», — подчеркнул глава республики.