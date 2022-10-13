Оренбург, 13 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрит дело о нападении пациента на врача скорой помощи, сообщили 13 октября в пресс-службе Центрального райсуда города.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации требует взыскать с напавшего на медика горожанина 121,5 тыс. рублей. Такая денежная сумма выплачена врачу в связи с несчастным случаем на производстве. Теперь фонд в порядке регресса просит взыскания денег. Исковое заявление принято судьей к производству.

Несчастный случай произошел во время ссоры пациента и медика. Пациент ударил врача кулаком по голове. Ранее мужчина привлечён к уголовной ответственности за нанесение побоев и умышленное причинение вреда здоровью медработника.