Прокопьевск, Кемеровская область, 13 октября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Жители кузбасского Прокопьевска за две недели собрали для мобилизованных 170 коробок тёплых вещей, продуктов питания и предметов личной гигиены общим весом более 700 кг. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Правительство Кемеровской области Посылки для бойцов собрали в Прокопьевске

В сборе участвовали неравнодушные горожане, предприниматели и представители общественных организаций. Так, первичная ветеранская организация и работники Локомотивного депо станции «Прокопьевск» принесли 20 комплектов зимней одежды, а активистки общественной организации ветеранов связали для бойцов носки, рукавицы, перчатки, пояса и шарфы из натуральной шерсти.

В посылки вложили также письма бойцам от детей — свои пожелания им написали воспитанники творческих объединений Детской школы искусств.