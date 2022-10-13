Курск, , 10:57 — REGNUM С 13 октября учеников всех школ в шести районах Курской области, находящихся на границе с территорией б. УССР, рекомендовано перевести на дистанционную форму обучения властями региона. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба областной администрации.

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«Муниципальным образованиям Хомутовского, Беловского, Глушковского, Рыльского, Суджанского и Кореневского районов рекомендовано перевести все общеобразовательные организации на обучение с применением электронных и дистанционных технологий с 13 по 22 октября, а также организовать осенние каникулы с 24 октября», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что такое решение принято для того, чтобы обеспечить безопасности учащихся и сотрудников школ.

При этом указывается, что в дошкольных общеобразовательных организациях названных районов Курской области предлагается ввести свободное посещение и взимать родительскую плату в детсадах только за дни посещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Курская область направляет более 700 млн рублей на выплаты мобилизованным и гуманитарную поддержку военнослужащих.