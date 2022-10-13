Уфа, 13 октября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Детали для уфимского завода готовы поставлять из Ульяновской области в рамках реализации программы импортозамещения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Zavkomgroup.com Машиностроение

Сообщается, что вопросы импортозамещения были рассмотрены в ходе визита на предприятия Уфы делегации Ульяновской области во главе с главой этого региона Алексеем Русских.

Отмечается, что между правительством Башкирии и правительством Ульяновской области действует соглашение о сотрудничестве.

В Ульяновскую область из Башкирии поставляют мазут топочный, бензин, дизельное топливо, продукты питания. Из Ульяновской области в республику везут легковые и грузовые автомобили, лакокрасочные материалы, медоборудование, трикотаж.

«У нас много общего, основу экономики Ульяновской области составляют обрабатывающие производства, основная отрасль — машиностроение. В ходе рабочего визита на наши предприятия обсудили вопросы импортозамещения, индустриальной кооперации и реализации инвестпроектов», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра промышленности, энергетики и инноваций регионаАлександра Шельдяева.