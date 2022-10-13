Сан-Рамон, США, , 10:53 — REGNUM Правительства западных стран своими действиями усугубили глобальный нефтегазовый кризис, «напирая» на климатическую повестку, из-за которой энергетические рынки стали «более неустойчивыми, более непредсказуемыми, более хаотичными», предупредил глава американской энергетической корпорации Chevron в интервью Financial Times.

Добыча нефти Kazanreporter.ru

Исполнительный директор Chevron Майк Вирт заявил, что преждевременный отказ от ископаемого топлива привел к «непредвиденным последствиям», включая проблемы с энергоснабжением от охваченной кризисом Европы до Калифорнии.

Несмотря на значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии за последние 20 лет, ископаемое топливо по-прежнему удовлетворяет около 80% мирового спроса, и правительствам необходимо провести «честный разговор» о масштабах энергетической проблемы, сказал Вирт.

«Разговор в развитом мире, безусловно, перекосился в сторону климата, при этом доступность и безопасность [энергоресурсов] принимается как должное, — сказал Вирт в интервью в штаб-квартире компании в Сан-Рамоне, штат Калифорния. — Реальность же такова, что [ископаемое топливо] — это то, что управляет миром сегодня. Оно будет править миром и завтра, и через пять лет, и через 10 лет, и через 20 лет».

По словам Вирта, предпосылки энергетического кризиса возникли еще до нынешней ситуации с Россией и стал следствием многолетнего недоинвестирования в нефтяную отрасль. По его словам, ежегодные капитальные затраты на нефтегазовые проекты сейчас примерно вдвое меньше, чем в годы, предшествовавшие пандемии, несмотря на то, что спрос на энергоносители продолжает расти.

Между тем расходы на альтернативы нефти и газу «удручающе недостаточны — на триллионы долларов», сказал Вирт. Это несоответствие «иллюстрирует риск перехода от системы, которая сегодня поддерживает функционирование мира, к другой системе и закрытия ядерной энергетики, закрытия угольной энергетики, отказа от нефти и газа», добавил он.

Chevron — второй по рыночной капитализации нефтегазовый сверхгигант в мире после ExxonMobil, добывающий почти 2% мировой нефти.

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