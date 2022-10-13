Пенза, , 11:06 — REGNUM В 2023 году по президентской программе в Пензенской области запланирован ремонт в 16 школах. Четыре объекта включили в программу дополнительно, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Уже сейчас необходимо заняться проведением конкурсных процедур по этим объектам. Чтобы уже в 2023 году можно было оперативно приступить к проведению ремонтных работ», — нацелил губернатор региона Олег Мельниченко.

В 2023–2024 годах в микрорайоне «Заря» города Пензы построят школу на 1100 мест. Подтверждение на финансирование получено, соглашение с Минпросвещения РФ подписано. Под будущий объект подготовлены земельный участок, проектно-сметная документация, выдано положительное заключение госэкспертизы. Глава Пензенской области добавил, что остается только ждать наступления 2023 года и приступать к строительству школы.

«Образовательный объект в «Заре» также имеет большую социальную значимость — потребность в этой школе у жителей микрорайона, учитывая его интенсивное развитие, очень велика. Контроль проведения строительных работ и здесь должен быть постоянным», — заключил Мельниченко.

Напомним, из федерального бюджета на строительство школы в микрорайоне «Заря» выделяется 95%, 3% — региональные средства, еще 2% направят из муниципального бюджета.

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