Якутск, , 11:06 — REGNUM Банкет, оформленный в якутском национальном стиле, заказывает аппарат Госсобрания Якутии. Стоимость продуктов питания, их приготовления и сервировки оценили в 1,5 млн рублей, сообщило ИА SakhaDay. Соответствующий конкурс был объявлен на сайте госзакупок.

Мужигортская строганина Пресс-служба администрации Шурышкарского района

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Обслуживать депутатов и гостей Госсобрания допустят только повара, у которого разряд не ниже пятого, и официантов с квалификацией от четвёртого уровня и выше. Обслуживающий персонал должен быть одет в якутском национальном стиле. Выполнять требования контракта выбрали учреждение «СЭТО», которым руководит депутат Дмитрий Семёнов.

В меню банкета — строганина из чира, солёные нельма и теша, копчёный балык, несколько блюд из жеребятины, заливной язык, запечённая рыба, якутская лепёшка, пирожки, расстегаи, брусничный морс, традиционный якутский кисломолочный напиток быыппах, взбитые сливки с вареньем, национальное блюдо из масла саламаат, картофель с грибами, овощи и фрукты. По условию закупки, блюда должны подаваться в посуде, оформленной в якутском национальном стиле.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть торжественных приёмов для депутатов и госслужащих организовала служба общественного питания отеля Якутии «Тыгын Дархан» в мае, июне и июле 2022 года. Суммарная стоимость банкетов составила 6,6 млн рублей.