Анадырь, , 11:02 — REGNUM В посёлке Эгвекинот губернатор Чукотки Роман Копин, в соответствии с Указом президента РФ, вручил семье Аймира Миягашева медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, присвоенную посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, сообщили в пресс-службе правительства округа.

Герой России Аймир Миягашев r-19.ru

«Мы гордимся, что такой герой жил на Чукотке. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах. Выражаю безмерную благодарность за то, что воспитали сына мужественным человеком и патриотом России», — обратился к родителям героя Евгению Алексеевичу и Елене Валерьевне Копин.

27 мая в ходе выполнения задач спецоперации по штурму опорных пунктов в одном из лесных массивов, подразделение, в котором проходил службу Аймир Миягашев, столкнулось с превосходящими силами противника, которым удалось окружить российских бойцов.

В ходе боя гвардии ефрейтор Миягашев уничтожил девятерых националистов, а также обеспечивал непрерывную и устойчивую связь с вышестоящим командованием.

Ввиду многократного численного превосходства укронацистам удалось приблизиться к нашим боевым порядкам на расстояние броска ручной гранаты. Аймир, увидев, что в окоп упала граната, оценил ситуацию и принял мужественное решение накрыть гранату своим телом, тем самым спас жизни двух товарищей. Ему было 26 лет.

«Военная служба была для Аймира мечтой. Если бы перед сыном снова встал такой выбор — он бы ещё раз принял решение защищать Родину», — сказал отец Героя.

Аймир окончил Среднюю общеобразовательную школу поселка Эгвекинот в 2013 году (родился в Хакассии). Во время учебы был членом военно-патриотического клуба «ШТАР», участником военно-спортивной игры «Зарница». Поэтому служба в рядах Российской Армии — сначала срочная, затем профессиональная стали естественным выбором. По окончании срочной службы поступил в 14 бригаду спецназа ГРУ Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, память Героя России, участника спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР Аймира Миягашева увековечат в абаканском Парке Победы.