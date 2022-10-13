Орск, Оренбургская область, , 10:49 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области 90-летняя женщина стала жертвой мошенничества. За «спасение» дочери она отдала аферистам 1 млн рублей, сообщили 13 октября в пресс-службе УМВД по региону.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

Мошенники использовали схему преступления, ставшую уже классической. Незнакомец позвонил пожилой оренбурженке и заявил, что по вине дочери пенсионерки произошло ДТП. Чтобы ее спасти от уголовной ответственности необходимо заплатить 1 млн рублей.

Когда обман был раскрыт, горожанка обратилась полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Правоохранители призывают население игнорировать подобные телефонные звонки. Разговор с незнакомцем нужно прервать и связаться с родственниками.