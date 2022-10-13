Москва, , 10:48 — REGNUM В Госдуме считают ошибкой решение предоставить бронь от мобилизации сотрудникам банков, там предлагают отправить на фронт также коллекторов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Довод о необходимости обеспечить бесперебойное функционирование финансовой системы не выдерживает критики. Но в правительстве так привыкли нянькаться с банкирами, что в очередной раз пошли им навстречу», — заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентария обратил внимание на гендерную составляющую работников кредитных организаций.

«Мобилизация не нанесёт критический ущерб финансовой системе, в чем нас пытаются уверить банкиры. Если же есть ошибки с призывом конкретных персон, надо их исправлять в том порядке, который принят для всех, а не плодить незаслуженные привилегии для банковских служащих. А то сейчас, глядя на них, уже выстроилась целая очередь из представителей разных отраслей, требующих для себя послаблений», — отмечает депутат.

При этом он убеждён, что помимо принятых ограничений по признаку профессии и специальности необходимо определить категории работников, подлежащих мобилизации в приоритетном порядке.

«В первую очередь это касается коллекторов и сотрудников служб безопасности микрофинансовых шарашек. Всех их давно ждёт передовая, где в боевой обстановке у них будет возможность в полной мере проявить свою энергию и смекалку», — заключил Миронов.

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