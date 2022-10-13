Париж, , 10:48 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон подтверждает отправку киевскому режиму систем противовоздушной обороны (ПВО) и радаров в ближайшие недели, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

«Мы собираемся поставить радары, комплексы и ракеты для защиты от атак беспилотников», — заявил Эммануэль Макрон.

Это заявление следует за просьбой главы киевского режима Владимира Зеленского о помощи. Ранее Белый дом объявил об отправке систем противовоздушной обороны. Это будут батареи NASAMS, система средней и большой дальности, способная перехватывать ракеты на расстоянии 180 км. Германия также поставила систему защиты Iris-T с дальностью действия 40 км.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что стране необходимо сохранить оружие для самозащиты и проведения внешних операций.

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