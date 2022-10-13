Ярославль, , 10:47 — REGNUM Тепличный комплекс по выращиванию роз будет возведён в Ярославской области. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Розы

Отмечается, что в создаваемом тепличном комплексе, ежегодно планируется выращивать 1,4 млн штук роз и свыше 1 млн штук рассады однолетних и многолетних цветочных культур.

Кроме того, уточняется, что по проекту будет построен один блок теплиц площадью 2 га, комплектующие для которого будут покупаться у российских производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что завод по производству литий-ионных батарей для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии начнёт строить в Калининградской области Калининградской области компания «Рэнера» (входит в государственную корпорацию «Росатом»).