Махачкала, , 10:46 — REGNUM Из Дагестана в регионы Донбасса направлена очередная партия гуманитарного груза. В грузовиках — продукты питания, медикаменты, необходимые в быту вещи, сообщили 13 октября в администрации главы республики.

Гуманитарная помощь ИА REGNUM

«Более 20 тонн продуктов питания, сладостей, медикаментов и предметов первой необходимости отправлены в Донецкую Народную Республику от имени главы региона Сергея Меликова» , — говорится в сообщении.

Как отметили в администрации, Дагестан является одним из лидеров в России по объему гуманитарной помощи, отправленной в присоединившиеся к России новые субъекты — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Помимо этого, северо-кавказская республика на постоянной основе снабжает необходимыми вещами и продуктами питания своих мобилизованных в зону СВО бойцов. По словам заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» Магомеда Магомедова, из региона уже отправлено свыше 2300 тонн гуманитарного груза.