Астана, , 10:52 — REGNUM Запад не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в спокойной и трудолюбивой Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 13 октября на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Белоруссия после распада СССР добровольно отказалась от ядерного оружия, однако не получила взамен реальных международно-правовых гарантий. Минску достались «пустые, ничем не подкреплённые декларации вроде Будапештского меморандума».

Кроме того, продолжаются «бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Беларуси», подчеркнул Лукашенко.

Так, в 2020 году зарубежные кураторы почти в открытую управляли мятежом в стране. Такой же сценарий ранее уже опробовали на Киеве, добавил он.

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