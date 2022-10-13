Москва, , 10:46 — REGNUM Введение в России прогрессивной шкалы налогов может привести к тому, что зарплаты снова уйдут в тень. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом заявила замминистра финансов РФ Ирина Окладникова.

Ирина Окладникова duma.gov.ru

В ходе заседания комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам сенатор Василий Иконников предложил подумать о введении в России прогрессивной шкалы налогов.

«Если мы допустим введем дополнительную ставку на доходы свыше 10-12 миллионов рублей, которые получают в год граждане… Ну, к примеру, ставка 25%, то мы получим не один десяток миллиардов рублей. Я думаю, что и больше. Вот почему вы это не рассматриваете?», — сказал сенатор.

«Основное, чего мы всегда опасались и, наверное, опасаемся, чтобы наши заработные платы официальные опять не ушли в тень. Вот это самое главное», — ответила Окладникова.

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