Киев, 13 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Владимир Зеленский дал поручение отменить безвизовый режим с Белоруссией.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Он ответил на соответствующую петицию, появившуюся на его сайте 7 июля и набравшую 25 тыс. подписей.

Зеленский напомнил, что граница с Белоруссией закрыта на въезд с 26 февраля 2022 года, работает только один пункт пропуска для возвращения жителей бывш. УССР. Он поручил правительству рассмотреть вопрос об отмене безвизового режима с соседней страной с учётом развития ситуации.