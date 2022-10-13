Уфа, , 10:50 — REGNUM Вопрос рекультивации нарушенных недропользователями земель остро стоит в Башкирии. Об этом 13 октября сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на совещании с руководителем федерального агентства по недропользованию Евгением Петровымв центре управления республикой.

Сухая земля Александр Погожев © ИА REGNUM

Назаров напомнил, что в регионе осуществляют с вою деятельность крупные холдинги, действуют 670 лицензий федерального ведения, в том числе 64 на добычу золота в Зауралье.

«Мы проинформировали федеральное агентство по недропользованию о нарушениях в работе золотарей в Баймакском и Учалинском районах. Важно, что комиссией Роснедр начата процедура лишения их лицензий. Остро стоит вопрос рекультивации нарушенных земель. Только за последние два года нанесённый ущерб в этой части достиг 1,5 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии.

Он добавил, что в регионе идет претензионно-исковая работа в отношении недропользователей, которые не проводят рекультивацию участков.

Отмечается, что в Роснедра были направлены предложения по внесению изменений в федеральный закон «О недрах», согласно которым, до выдачи федеральных лицензий предприятия должны будут получать согласие правообладателя земельного участка и заключать соответствующее соглашение с органами местного самоуправления.

Это поможет ужесточит контроль и избежать проникновения недобросовестных игроков, пояснили в пресс-службе.