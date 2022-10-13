Барселона, Испания, , 10:45 — REGNUM «Барселона» сыграла вничью с миланским «Интером» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:3.

Роберт Левандовский (сс) Sven Mandel

В составе «Барселоны» голы забили нападающие Усман Дембеле и Роберт Левандовски, оформивший дубль. У «Интера» отличились хавбек Николо Барелла, форвард Лаутаро Мартинес и защитник Робин Госенс.

На сегодняшний день «Барселона» занимает третье место в группе С, на счету команды четыре очка. «Интер» идёт на втором месте с семью очками.

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