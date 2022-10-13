Ярославль, 13 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Каждый второй житель Ярославля поддерживает отмену массовых праздничных новогодних мероприятий. Об этом сообщает ЯрНьюс.

City-yaroslavl.ru Новогоднее украшение Ярославля

Статистику приводит сервис по поиску работы SuperJob. Так, согласно результатам опроса 4 из 10 работодателей в Ярославле планируют отмечать новогодние корпоративы — 14% будут делать это в офисе, 19% в ресторане. 1% планирует выезд за город и ещё 8% за другие варианты празднования.

А вот половина жителей города (50%) в целом выступает за отмену массовых новогодних гуляний. Доля женщин и мужчин составляет 54% и 47% соответственно. При этом граждане старше 45 лет составляют большую часть (57%), нежели ярославцы в возрасте до 34 лет (46%).

Власти Ярославля и области пока никак не комментировали возможную отмену массовых новогодних мероприятий.