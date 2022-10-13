Бухарест, , 10:44 — REGNUM Житель уезда Алба (Центральная Румыния) был помещен в одну из центральных румынских клиник с подозрением на заболевание сибирской язвой. Об этом 13 октября сообщает бухарестское информационное агентство Agerpres.

В больнице Nikatv.ru

По предварительным данным, 37-летний мужчина мог заразиться инфекцией на своей овцеводческой ферме. По словам медиков, на сегодняшний день состояние пациента остается стабильным, угрозы для его жизни нет. Окончательный диагноз будет поставлен в течение ближайших двух дней.

Напомним, нынешний случай стал вторым в новейшей истории румынской медицины. Последняя вспышка сибирской язвы в стране была зафиксирована в 2015-м году.