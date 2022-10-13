Бухарест, 13 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о намерении выделить Молдавии около 50 млн леев (€10 млн) в качестве безвозвратного кредита на преодоление Кишиневом энергетического кризиса. Об этом 13 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, эти средства поступят на счета соответствующих молдавских регуляторов и коммунальных предприятий в течение ближайших нескольких дней.

«Нам важно гарантировать беспрепятственную работу всех энергосистем сопредельного государства», — говорится в заявлении румынского кабинета министров.

Кроме того, в чрезвычайном постановлении высшего исполнительного органа Румынии местных производителей электроэнергии обязали продавать Молдавии продукцию «по льготным тарифам».

Напомним, с 14 октября киевский режим прекращает подачу электричества в Молдавию. Киев мотивирует эту позицию необходимостью «защиты собственных энергетических интересов». Ранее Молдавия импортировала более 70% киевских энергоносителей.