Москва, 13 октября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Завод по производству литий-ионных батарей для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии начнёт строить в Калининградской области Калининградской области компания «Рэнера» (входит в государственную корпорацию «Росатом»). Об этом 12 октября сообщил пресс-служба компании «ТВЭЛ» (также водит в государственную корпорацию «Росатом»).

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«Там (на новом предприятии — Прим. ред.) будут производить литий-ионные ячейки и системы накопления энергии. Они нужны, например, чтобы выпускать электротранспорт: прогулочные электрокары, троллейбусы и даже карьерные самосвалы. Завод обеспечит потребности 50 000 электромобилей в год», — говорится в сообщении.

Также указывается, что новый завод будет работать параллельно с Московским заводом полиметаллов (МЗП), на котором названная компания в данный момент уже собирает системы хранения энергии и тяговые литий-ионные батареи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что серийное производство движительно-рулевых колонок ДРК1200М для судов начал головной филиал «НПО «Винт» АО «ЦС «Звездочка» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию — ОСК).