Вашингтон, 13 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. После воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской области с Россией эти территории будут рассматриваться Москвой как свои, поэтому любой удар по ним будет оправдывать применение всех доступных России оружейных систем. На этом фоне всё острее встает вопрос о том, что останавливать конфликт на территории бывшей УССР посредством переговоров, пишет Тим Снайдер в статье, вышедшей 13 октября в The American Conservative.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Пляска смерти

По его словам, очертания того, каким может быть это урегулирование, проявились на фоне недавних заявлений, однако »эти очертания трагически похожи на те, что» существовало до начала спецоперации. 30 сентября, после воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской области с Россией, глава киевского режима Владимир Зеленский подал заявку на «ускоренное вхождение» в НАТО, получив не тот ответ, на который он надеялся. Членство в НАТО для Киева, по сути, недостижимо.

Читайте также: Столтенберг ушел от ответа на вопрос об ускоренном вступлении Киева в НАТО

«Возможное урегулирование путем переговоров может начаться с осознания того, что [территория бывшей УССР] не станет членом НАТО», — подчеркнул Снайдер.

Автор отмечает, что в марте и апреле Зеленский был готов пойти на такие условия, однако, как отметил президент России Владимир Путин, Западом «Киеву было приказано сорвать переговоры». Заявление Путина подтверждает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, по словам которого обещание мира было убито »странами в НАТО, которые хотят продолжения конфликта».

«К этому пункту прошлой договоренности можно вернуться. Тот факт, что [территория бывшей УССР] не вступит в НАТО, в любом случае уже не изменится», — подчеркнул автор, добавив, что еще Киеву еще нужно понять, что » Крым и восточные области будут иметь, по крайней мере, свою автономию ».

Безусловно, продолжает Снайдер, на прекращение огня должны согласиться обе стороны. Россия должна была предоставить гарантии того, что больше не будет проводить операций на территории бывшей УССР дальше согласованных границ, Киев должен будет пообещать не вступать в НАТО, НАТО должно было бы пообещать, что не станет входить на территорию бывшей УССР. Альянс может взять на себя обязательство не использовать эту территорию в качестве базы для разворачивания оружия, которое может быть использовано для нападения на Россию. Киев же должен получить какие-то гарантии безопасности.