Астана, , 10:39 — REGNUM Санкционная политика Запада, а также его манера организовывать перевороты в других странах несёт риски третьей мировой войны. Об этом 13 октября в Астане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права? Таким вопросом уже даже никто не задаётся», — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что ответ на это должен быть однозначным.

«Это недопустимо и несёт в себе риски разжигания третьей мировой войны», — констатировал Лукашенко.

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Президент Белоруссии также подчеркнул, что Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире после распада СССР в 1991 году.

Как сообщало ИА REGNUM, о риске третьей мировой войны ранее заявлял бывший президент США Дональд Трамп. Он призвал Вашингтон немедленно инициировать переговоры, чтобы на территории б. УССР прекратился вооружённый конфликт. В противном случае «мы придём к третьей мировой войне», указал политик.

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