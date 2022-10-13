Южно-Сахалинск, 13 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Блокировка проекта «Сахалин-1» была спланирована и японская компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» совершила этот экономический террор по прямому указанию США, считает депутат Госдумы РФ Георгий Карлов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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«Я сразу считал, что все действия «Эксон Нефтегаз Лимитед» являются примером саботажа экономики не только собственного проекта, но и экономики нашего региона и всей Российской Федерации. Я считаю, что их действия ещё являются и подвидом экономического террора, потому что они намерено прекратили всякого рода действия по развитию и поддержанию добычи, транспортировки и реализации углеводородных ресурсов в рамках «Сахалин-1». Это было сделано намеренно, абсолютно планово. Всё понятно, потому что Соединённые Штаты Америки дали конкретное указание «Эксон» прекратить всяческое экономическое сотрудничество с Российской Федерацией», — заявил депутат в интервью «Вести Сахалин-Курилы» и «Радио России Сахалин».

Карлов считает, что созданный новый оператор проекта «Сахалин-1» «Сахалинморнефтегаз-Шельф» справится с поставленными задачами — обеспечит добычу полезных ископаемых и обеспечение ими дальневосточных регионов и зарубежным стран.

Как сообщало ИА REGNUM, общие потери от блокировки проекта Сахалин-1 составили не менее 20 млрд рублей, написала в своём телеграм-канале профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Зубаревич.