Оренбург, 13 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В пригороде Оренбурга обнаружены три авиационные бомбы, сообщили 13 октября ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по Оренбургской области.

Управление Росгвардии по Оренбургской области ржавые авиабомбы

Снаряды нашёл в посёлке Ростоши местный житель. Он проводил земляные работы.

На место выезжали сотрудники группы инженерно-технического отделения ОМОН. Специалисты установили, что ржавые снаряды опасности не представляют.

«Авиационные бомбы передана сотрудникам МУ МВД России «Оренбургское» для дальнейшего разбирательства», — сказали в Росгвардии.