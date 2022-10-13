Лукашенко заявил, что западные «миротворцы» лишь подливают масла в огонь
Астана, 13 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Предлагающие свои миротворческие услуги в разрешении конфликтов западные страны на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации, заявил 13 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко
«Сеть конфликтов, потрясших Старый свет, уже докатилась и до Азии. Причем западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации», — заявил Лукашенко на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Он добавил, что цель этих стран — «всех рассорить, разделить, получить неконтролируемый доступ к рынкам и ресурсам».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что сейчас в мире наступило время Азии.
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