Астана, 13 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Предлагающие свои миротворческие услуги в разрешении конфликтов западные страны на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации, заявил 13 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Сеть конфликтов, потрясших Старый свет, уже докатилась и до Азии . Причем западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации», — заявил Лукашенко на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Он добавил, что цель этих стран — «всех рассорить, разделить, получить неконтролируемый доступ к рынкам и ресурсам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что сейчас в мире наступило время Азии.

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