Луганск, , 10:42 — REGNUM Большие потери несут подразделения ВСУ из-за действий Народной милиции ЛНР. За сутки киевские боевики потеряли до 55 человек, говорится в распространённом 13 октября заявлении официального представителя НМ ЛНР Ивана Филипоненко.

Луганская Народная Республика Иван Шилов © ИА REGNUM

В минувшие сутки подразделения НМ ЛНР активно наступали, причинив большой ущерб противнику. ВСУ потеряли до 55 человек личного состава, две артиллерийские установки, шесть бронетранспортёров и десять единиц специальной автомобильной техники.

Вместе с тем киевские войска продолжают обстреливать объекты инфраструктуры ЛНР. По Артёмовску выпустили одну ракету американской системы HIMARS, в результате чего погиб мужчина 1955 года рождения, разрушено и повреждено семь жилых домов.

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