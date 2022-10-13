Омск, 13 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Школьники Омской области присоединились к акциям «Письмо солдату» и «Добрые письма». Об этом ИА REGNUM сообщили 13 октября в областном правительстве.

Оmskportal.ru Письма участникам спецоперации от школьников Омской области

Юные жители региона пишут письма участникам спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР, в том числе мобилизованным гражданам. Они выражают бойцам поддержку и благодарят за защиту Родины.

За последнюю неделю через региональное отделение движения «Юнармия» было передано более 200 посланий.

Ученики начальных классов из Любино-Малоросской средней школы в своих письмах поблагодарили российских военнослужащих за то, они охраняют граждан России, оказывают помощь при чрезвычайных ситуациях. К акциям присоединились юнармейцы отряда «Патриоты Сибири», активисты детского общественного объединения «Лицейская республика» из Муромцевского лицея и другие обучающиеся.

«В письмах дети рассказывают о себе, о своих планах и мечтах, пишут о школьной жизни. Написать письмо солдату для многих ребят оказалось очень важным и ответственным делом», — отметила региональный координатор движения «Юнармия» Екатерина Спехова.

Напомним, организатором Всероссийской акции «Добрые письма» является Российское движение детей и молодёжи.

Как сообщало ИА REGNUM, омские юнармейцы пишут письма военнослужащим с начала СВО. К акции «Письмо солдату» предлагают присоединиться всем желающим.