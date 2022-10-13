Ярославль, , 10:51 — REGNUM В Ярославле уничтожили три партии цветов, зараженных западным цветочным трипсом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Опасного вредителя нашли трижды за две недели в партиях срезанных цветов в Ярославле. Паразит вредит бутонам и цветам, провоцируя преждевременное увядание, а также при посадке может стать причиной нарушения фотосинтеза.

Трипс очень заразен, и, чтобы избежать его распространения, вся пораженная вредителем продукция была уничтожена.