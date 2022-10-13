Екатеринбург, 13 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (ОЦМ) в 2022 году нарастил объём выпускаемой продукции и освоил производство новых высокотехнологичных изделий. Об этом генеральный директор предприятия Александр Окатов доложил и. о. министра промышленности и науки Свердловской области Сергею Пересторонину.

Александр Погожев ИА REGNUM Расплавленный металл

На предприятии запущено производство рентгеноконтрастных меток для катетеров и стентов, которые широко применяются в малоинвазивной хирургии.

«На текущий момент мы обеспечиваем 80% потребностей российских производителей в этих комплектующих. Также освоено производство эмаль-провода сверхмалых диаметров, который используется в приборах машиностроительной, космической и авиационной промышленности. На этом направлении мы полностью перешли на материалы и комплектующие российского производства», — сказал Александр Окатов.

Также завод осваивает промышленное производство изделий из тантала. Оно полностью будет освоено после запуска высоковакуумной отжиговой печи, запланированного на февраль 2023 года.

«Ранее завод ориентировался преимущественно на зарубежные рынки. Сегодня большая часть его высокотехнологичной продукции идет на российские предприятия. Задача по развитию промышленной кооперации, поставленная губернатором Евгением Куйвашевым еще в 2014 году, позволяет сегодня успешно интегрировать наших производителей в межотраслевые и межрегиональные производственные цепочки», — сказал Сергей Пересторонин.

Ранее, в марте, на заседании областного оперативного штаба по устойчивости экономики и социальной сферы губернатор Евгений Куйвашев поставил перед правительством региона задачу по развитию импортозамещения, а также по созданию собственной конкурентной продукции и технологий.