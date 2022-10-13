Бейрут, 13 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Правительство Ливана отмечает ухудшение эпидемиологической обстановки в стране. Об этом 13 октября сообщает Lebanon 24 со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.

Sonia Sevilla Волонтер иранского Красного Полумесяца

По данным министерства, за 12−13 октября число заболевших холерой в стране выросло вдвое. Также сообщается о том, что за сутки в стране зафиксирован первый случай смерти одного из заболевших.

«За прошедшие сутки зарегистрирована одна смерть от холеры и 26 новых случаев заболевания», — отметили в минздраве Ливана.

Ранее эпидемия холеры началась в Сирии и Ираке, в числе причин роста заболеваемости называют сокращает источников питьевой воды и сокращение программ ООН по помощи беженцам.